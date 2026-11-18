Определились все участники плей-офф Лиги наций — 2026/27: кто вышел в четвертьфинал Оглавление Какие сборные вышли в четвертьфинал Лиги наций 2026/27 Как Норвегия вышла в плей-офф Лиги наций Когда жеребьёвка четвертьфинала Лиги наций Когда пройдут матчи плей-офф Лиги наций 2026/27 Лига наций 2026/27: все 8 участников плей-офф и дата жеребьёвки Обложка © X / otballandslaget

Стали известны все восемь четвертьфиналистов Лиги наций УЕФА 2026/27. Список сборных, итоги групп, дата жеребьёвки и расписание плей-офф в марте 2027 года.

В Лиге наций УЕФА сезона-2026/27 завершился групповой этап. В четвертьфинал вышли восемь сборных: Франция, Бельгия, Германия, Нидерланды, Англия, Испания, Португалия и Норвегия. Последнюю путёвку завоевали норвежцы, обыгравшие Данию со счётом 3:2. Жеребьёвка плей-офф состоится 20 ноября 2026 года.

Какие сборные вышли в четвертьфинал Лиги наций 2026/27

В плей-офф за трофей выходят команды, занявшие первое и второе места в четырёх группах Лиги А.

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Таким образом, среди восьми участников решающей стадии оказались действующий обладатель трофея Португалия, финалист предыдущего розыгрыша Испания и ещё шесть национальных команд.

Как Норвегия вышла в плей-офф Лиги наций

Последний участник четвертьфинала определился 17 ноября. Сборная Норвегии одержала волевую победу над Данией в Копенгагене — 3:2.

Датчане вели 2:0, однако гости сумели отыграться. Решающий мяч на шестой компенсированной минуте забил Эрлинг Холанд, реализовав пенальти. Норвегия обошла Данию в борьбе за второе место в группе А4.

Когда жеребьёвка четвертьфинала Лиги наций

Жеребьёвка состоится 20 ноября 2026 года в Ньоне (Швейцария). Начало — в 12:00 по центральноевропейскому времени, или 14:00 мск.

Победители групп — Франция, Германия, Англия и Португалия — будут сеяными. Их соперниками станут команды, занявшие вторые места. Сборные, выступавшие в одной группе, не смогут встретиться в четвертьфинале.

Когда пройдут матчи плей-офф Лиги наций 2026/27

Первые четвертьфинальные встречи запланированы на 25–27 марта 2027 года, ответные матчи — на 28–30 марта. Победители четырёх двухматчевых противостояний выйдут в финальную стадию турнира.

Полуфиналы, матч за третье место и финал Лиги наций состоятся с 9 по 13 июня 2027 года.

Действующим победителем турнира остаётся сборная Португалии, завоевавшая титул в 2025 году.

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