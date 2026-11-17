Сборная Германии завершила групповой этап Лиги наций крупной домашней победой над Нидерландами — 5:0. Матч шестого тура прошёл в Берлине. Немцы заняли первое место в группе и вышли в плей-офф.

До перерыва хозяева забили один мяч — на 41-й минуте счёт открыл Дерри Шерхант. Во втором тайме Германия отличилась ещё четырежды: Флориан Вирц забил на 60-й минуте, Нико Шлоттербек довёл счёт до крупного на 65-й, а на 71-й Вирц оформил дубль. Окончательный результат установил Браян Груда на 78-й минуте.

Нидерланды впервые проиграли под руководством Хави, который возглавил команду в августе. В пяти предыдущих встречах с испанским тренером сборная одержала три победы и дважды сыграла вничью. Несмотря на поражение в Берлине, голландцы также прошли в плей-офф.

В параллельном матче Греция обыграла Сербию — 1:0. Греки набрали 11 очков, но остались третьими в группе и не попали в следующий раунд.

После выхода Германии и Нидерландов оставалось дождаться развязки в группе A4. Позднее стало известно, как Норвегия забрала последнюю путёвку в плей-офф: победный пенальти Холанда в ворота Дании принёс счёт 3:2.

Ранее Life.ru сообщал, что Бельгия победила Италию в заключительном туре группового этапа Лиги наций. Встреча в Брюсселе завершилась со счётом 4:1. Бельгийцы пропустили первыми, затем забили четыре мяча и вышли в четвертьфинал, а итальянцы завершили выступление в турнире.