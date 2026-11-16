Сборная Бельгии устроила настоящий разгром итальянцам в заключительном туре группового этапа Лиги наций. Пропустив первой, команда сумела забить четыре мяча и вырвать путёвку в четвертьфинал, оставив соперников за бортом турнира. Встреча в Брюсселе завершилась со счётом 4:1.

Итальянцы открыли счёт уже на 11-й минуте благодаря точному удару Франческо Пио Эспозито. Однако удержать преимущество гости не сумели: спустя четыре минуты Максим Де Кёйпер восстановил равновесие, а на 22-й минуте Натан Нгой вывел бельгийцев вперёд, а уже на 26-й минуте Жереми Доку забил третий мяч в ворота гостей. Таким образом, хозяева поля ответили на пропущенный гол тремя результативными атаками всего за 11 минут.

Во втором тайме итальянцы пытались сократить отставание, однако бельгийская сборная довела дело до разгрома. На 80-й минуте Диегу Морейра установил окончательный счёт — 4:1. Шанс немного исправить положение у гостей появился в концовке встречи. На 90-й минуте Эспозито подошёл к одиннадцатиметровой отметке, но не сумел реализовать пенальти.

Победа позволила Бельгии набрать 12 очков и обойти Италию, оставшуюся с десятью баллами. Первое место в группе А1 заняла Франция с 13 очками, а бельгийцы финишировали вторыми. Обе команды получили путёвки в четвертьфинал Лиги наций, тогда как итальянцы завершили выступление в турнире.

Последнее место в квартете заняла Турция, проигравшая все шесть матчей. Действующим обладателем трофея остаётся Португалия, выигравшая предыдущий розыгрыш соревнований.

Ранее Life.ru писал, что сборная Португалии потерпела разгромное поражение от Дании в первом матче после завершения международной карьеры Криштиану Роналду. Встреча в Браге закончилась со счётом 1:4. Несмотря на болезненную неудачу в прощальный для Роналду период, португальцы сохранили лидерство в своей группе и путёвку в четвертьфинал турнира.