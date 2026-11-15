Сборная Португалии потерпела крупное поражение от Дании в первом матче после ухода Криштиану Роналду из национальной команды. Встреча пятого тура Лиги наций в Браге завершилась со счётом 1:4. Прощальный вечер в честь пятикратного обладателя «Золотого мяча» обернулся для хозяев поля неудачей.

Датчане открыли счёт незадолго до перерыва: на 43-й минуте Пьер-Эмиль Хёйбьерг реализовал пенальти. После возобновления игры Расмус Хёйлунн дважды поразил ворота португальцев — на 50-й и 57-й минутах. Четвёртый мяч на 75-й минуте забил Йоаким Андерсен. Бернарду Силва смог ответить лишь голом престижа в компенсированное время.

Перед началом встречи португальские футболисты вышли на поле в футболках с именем и седьмым номером Роналду. На трибунах болельщики развернули баннер с надписью «Спасибо, капитан» и изображениями главных трофеев, завоёванных нападающим вместе со сборной.

Криштиану объявил о завершении международной карьеры 5 ноября. За 23 года выступлений за Португалию он провёл 234 матча и забил 146 голов — оба показателя являются мировыми рекордами среди мужских национальных сборных. Вместе с командой форвард выиграл Евро-2016 и дважды становился победителем Лиги наций — в 2019 и 2025 годах.

Несмотря на поражение, Португалия сохранила лидерство в группе А4 с 12 очками и уже обеспечила себе выход в четвертьфинал. Дания набрала девять баллов и поднялась на вторую строчку, опередив Норвегию, у которой шесть очков. Последнее место занимает Уэльс с тремя баллами.

В другом матче группы норвежцы дома обыграли валлийцев со счётом 3:1. В заключительном туре 17 ноября Дания примет Норвегию, а Португалия сыграет на выезде с Уэльсом. По итогам группового этапа две лучшие команды каждого квартета элитного дивизиона продолжат борьбу в четвертьфинале.

После победы над Португалией датчане претендовали на вторую строчку группы, но в последнем туре последовало поражение Дании от Норвегии в решающем туре — 2:3. Холанд забил победный мяч на 96-й минуте.

Ранее сборная Аргентины по футболу проиграла Уругваю со счётом 1:2 в первом матче после завершения международной карьеры Лионеля Месси. Товарищеская встреча прошла на стадионе «Ла Бомбонера» в Буэнос-Айресе в ночь на 14 ноября по московскому времени. Для аргентинцев это поражение стало первым домашним с ноября 2023 года.