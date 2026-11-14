Сборная Нидерландов обыграла команду Греции со счётом 7:0 в матче пятого тура группового этапа Лиги наций УЕФА. Встреча состоялась 13 ноября на «Йохан Кройф Арене» в Амстердаме.

Хозяева поля решили исход противостояния ещё в первом тайме, отправив пять мячей в ворота соперника. На шестой минуте счёт открыл Крисенсио Саммервилл. Затем трижды отличился Тиджани Рейндерс, забивший на 12-й, 18-й и 33-й минутах. Ещё один гол перед перерывом записал на свой счёт Юрриен Тимбер (40-я минута). После перерыва голландцы продолжили атаковать. На 59-й минуте Тимбер оформил дубль, а спустя две минуты Доньелл Мален довёл счёт до разгромного — 7:0.

Нидерландцы заметно превзошли греков по количеству опасных атак. Они нанесли 17 ударов по воротам, 13 из которых пришлись в створ. У сборной Греции было девять ударов, но лишь один заставил вратаря вступить в игру. При этом по владению мячом преимущество хозяев оказалось незначительным — 53% против 47%.

Благодаря этой победе Нидерланды повторили рекорд Лиги наций по разнице забитых и пропущенных мячей. Ранее с преимуществом в семь голов завершились встречи Германии с Боснией и Герцеговиной, Финляндии с Сан-Марино и Англии с Хорватией. Во всех трёх случаях победители также забили семь мячей, не пропустив ни одного.

Ранее сборная Италии обыграла Францию в матче пятого тура группового этапа Лиги наций УЕФА. Встреча, состоявшаяся 12 ноября в рамках группы A1, завершилась со счётом 3:1 в пользу итальянцев. На десятой минуте матча французы открыли счет: Майкл Олисе забил гол, выведя гостей вперед. Через 16 минут Франческо Пио Эспозито удвоил преимущество своей команды, замкнув передачу Николо Камбьяджи. Во втором тайме, на 63-й минуте, Давиде Фраттези, получив передачу от Федерико Димарко, отправил мяч в ворота французов. Однако через 12 минут Эспозито, реализовав пенальти, оформил дубль и установил окончательный счет — 3:1 в пользу итальянской команды.