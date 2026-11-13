Италия обыграла Францию со счётом 3:1 в матче Лиги наций
Давиде Фраттези. Обложка © X / Nazionale Italiana
Сборная Италии победила Францию в матче пятого тура группового этапа Лиги наций УЕФА. Встреча, состоявшаяся 12 ноября в рамках группы A1, завершилась со счётом 3:1 в пользу итальянцев.
Французы открыли счёт уже на 10-й минуте: Майкл Олисе поразил ворота соперника и вывел гостей вперёд. Однако Италия восстановила равновесие до перерыва. На 26-й минуте Франческо Пио Эспозито замкнул передачу Николо Камбьяджи.
После перерыва хозяева поля перехватили инициативу в счёте. На 63-й минуте Давиде Фраттези воспользовался передачей Федерико Димарко и отправил мяч в ворота французской команды. Спустя 12 минут Эспозито реализовал пенальти, оформив дубль и установив окончательный результат — 3:1.
А ранее стало известно, что Лионель Скалони продолжит руководить сборной Аргентины по футболу до 2030 года. Национальная федерация объявила о продлении соглашения с 48-летним специалистом. Скалони возглавляет аргентинскую сборную с 2018 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат мира в Катаре, дважды завоевала Кубок Америки — в 2021 и 2024 годах, а также стала победителем Финалиссимы в 2022-м.
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