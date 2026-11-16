Лига наций 12–15 ноября 2026: результаты матчей, таблицы и четвертьфиналисты Оглавление Результаты матчей Лиги наций 15 ноября 2026 года Бельгия — Италия 4:1: бельгийцы вышли в четвертьфинал Испания — Англия 2:3: англичане выиграли группу A3 Франция — Турция 2:1 и Хорватия — Чехия 2:1 Итоговая таблица группы A1 после шести матчей Что произошло с 12 по 14 ноября: главные результаты Лиги A Кто вышел в четвертьфинал Лиги наций к утру 16 ноября Какие матчи Лиги наций пройдут 16 и 17 ноября Где смотреть Лигу наций в России Где смотреть матчи Лиги наций 12–15 ноября в России Что будет после 15 ноября Частые вопросы Читайте также Лига наций УЕФА 2026/27: результаты 15 ноября — Бельгия — Италия 4:1, Испания — Англия 2:3, Франция — Турция 2:1. Таблицы групп A1 и A3, четвертьфиналисты. Лига наций УЕФА 12–15 ноября 2026 года: расписание футбольных матчей, результаты встреч, турнирные таблицы групп и время начала игр по Москве. Иллюстрация сгенерирована ИИ

Матчи Лиги наций УЕФА 15 ноября завершились громкими результатами: Бельгия разгромила Италию со счётом 4:1, Англия победила Испанию — 3:2, Франция обыграла Турцию — 2:1, а Хорватия выиграла у Чехии — 2:1. Франция и Бельгия обеспечили участие в четвертьфинале. Англия и Испания также завершили групповой этап в первой двойке A3. Ниже — подтверждённые результаты, положение команд и календарь оставшихся матчей 16–17 ноября.

Результаты матчей Лиги наций 15 ноября 2026 года

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Результаты подтверждены официальной сводкой УЕФА за 15 ноября 2026 года.

Бельгия — Италия 4:1: бельгийцы вышли в четвертьфинал

Италия открыла счёт, однако Бельгия ответила четырьмя мячами. Эта победа принесла бельгийцам 12 очков по итогам шести встреч и место в первой двойке группы A1. Италия завершила групповой этап с десятью очками и осталась третьей.

Испания — Англия 2:3: англичане выиграли группу A3

Англия взяла реванш за поражение 2:3 в первой очной встрече и победила в Мадриде с таким же счётом. Обе сборные закончили шесть матчей с 15 очками; по дополнительным показателям первое место заняла Англия. По информации УЕФА, победа англичан прервала 43-матчевую беспроигрышную серию Испании.

Франция — Турция 2:1 и Хорватия — Чехия 2:1

Французы победили Турцию и завершили группу A1 с 13 очками, сохранив первое место. Хорватия обыграла Чехию, но в группе A3 осталась третьей: Англия и Испания забрали две путёвки в четвертьфинал.

Итоговая таблица группы A1 после шести матчей

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Из A1 в четвертьфинал прошли Франция и Бельгия. Англия и Испания вышли в четвертьфинал. При равенстве очков Англия опередила Испанию по дополнительным показателям; итоговое расположение согласуется с результатами шести встреч, опубликованными УЕФА.

Что произошло с 12 по 14 ноября: главные результаты Лиги A

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Здесь перечислены встречи Лиги A за 12–14 ноября. Полная программа Лиг B–D доступна в календаре УЕФА по ссылке в источниках.

Кто вышел в четвертьфинал Лиги наций к утру 16 ноября

По завершении групп A1 и A3 путёвки получили Франция, Бельгия, Англия и Испания. В A2 матчи последнего тура пройдут 16 ноября, а в A4 — 17 ноября. Поэтому называть полный состав восьми участников четвертьфинала до окончания этих встреч нельзя.

Какие матчи Лиги наций пройдут 16 и 17 ноября

16 ноября в Лиге A пройдут Германия — Нидерланды и Греция — Сербия; 17 ноября — Дания — Норвегия и Уэльс — Португалия. Матчи других дивизионов тоже продолжаются. Жеребьёвка плей-офф назначена на 20 ноября 2026 года.

После завершения группового этапа определился последний четвертьфиналист. Результат матча Дания — Норвегия 17 ноября стал решающим для группы A4: гости выиграли 3:2 и прошли дальше.

Где смотреть Лигу наций в России

Официальным вещательным партнёром турнира в России в опубликованном календаре назван Okko. Наличие конкретных записей матчей и расписание ближайших прямых эфиров необходимо уточнять в сервисе.

Где смотреть матчи Лиги наций 12–15 ноября в России

Официальным вещательным партнёром Лиги наций в России УЕФА называет Okko. Прямые трансляции доступны через сервис и его приложения при наличии подходящей подписки. Наличие конкретного матча в каталоге, время начала студии и условия доступа лучше проверить непосредственно перед эфиром.

Основные игры 12 ноября начнутся в 22:45 мск; исключение — Турция — Бельгия и Армения — Кипр в 20:00. Португалия — Дания 14 ноября и Испания — Англия 15 ноября также запланированы на 22:45 мск.

Что будет после 15 ноября

16 и 17 ноября пройдут оставшиеся матчи шестого тура. В частности, 16-го назначены Германия — Нидерланды и Греция — Сербия, 17-го — Дания — Норвегия и Уэльс — Португалия. Окончательное распределение мест в группах следует оценивать только после завершения всех этих встреч. Жеребьёвка четвертьфиналов и переходных матчей назначена на 20 ноября.

Частые вопросы

Кто выиграл матч Бельгия — Италия 15 ноября? Бельгия победила со счётом 4:1 и вышла в четвертьфинал.

Как сыграли Испания и Англия? Англия победила Испанию 3:2 в Мадриде.

Кто вышел из группы A1? Франция и Бельгия.

Кто вышел из группы A3? Англия и Испания.

Все ли группы Лиги A завершили турнир? Нет. На 16 ноября ещё не завершились A2 и A4.

Когда жеребьёвка плей-офф Лиги наций? 20 ноября 2026 года.

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Авторы Александра Новоселова