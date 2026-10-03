Франция сыграла вничью с Италией в первом домашнем матче при Зидане

Сборная Франции сыграла вничью с Италией со счётом 1:1 в третьем туре Лиги наций УЕФА. Встреча прошла на «Стад де Франс» в Сен-Дени и стала первым домашним матчем французов под руководством Зинедина Зидана.

Хозяева вышли вперёд на 55-й минуте. Райан Шерки коротко разыграл штрафной с Майклом Олисе, после чего полузащитник отправил мяч в верхний угол ворот.

Италия ответила на 68-й минуте. Алессандро Бастони воспользовался ошибкой Люка да Куньи при выходе французов из обороны, перехватил мяч и сравнял счёт.

В концовке Франция осталась в меньшинстве. Дайо Упамекано получил вторую жёлтую карточку и покинул поле за пять минут до конца основного времени. Изменить счёт команды после этого не смогли.

Для Зидана ничья стала первой потерей очков после назначения главным тренером сборной Франции. В двух предыдущих встречах команда с одинаковым счётом 1:0 победила Турцию и Бельгию на выезде. После трёх туров французы лидируют в группе A1 с семью очками. Бельгия набрала шесть, Италия — четыре, Турция пока остаётся без очков.

Первый домашний матч Зидана во главе сборной пришёлся на встречу с последним соперником в его игровой карьере. В финале чемпионата мира 2006 года Франция также играла с Италией. Тогда Зидан получил красную карточку после удара Марко Матерацци головой в грудь, а итальянцы победили в серии пенальти.

В следующем туре 5 октября Франция примет Бельгию, а Италия дома сыграет с Турцией.

Ранее сборная Португалии обыграла Данию со счётом 4:2 в третьем туре Лиги наций. Португальцы трижды выходили вперёд, а датчане дважды восстанавливали равенство. Победный мяч на 67-й минуте забил Витинья, а окончательный счёт установил Жуан Феликс. После трёх туров Португалия набрала девять очков и закрепилась на первом месте в группе A4. Криштиану Роналду во встрече с Данией не участвовал.