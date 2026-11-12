Италия — Франция 12 ноября 2026: время, где смотреть и что известно о матче Оглавление Италия — Франция: дата, время и где смотреть Что известно перед матчем Положение в группе A1 Результат и составы Италия — Франция в Лиге наций 12 ноября 2026: во сколько начало по Москве, где смотреть трансляцию, положение в группе, предыдущие игры и результат после финального свистка. Италия — Франция 12 ноября 2026 года: матч пятого тура Лиги наций УЕФА. Во сколько начало встречи по московскому времени, где смотреть прямую трансляцию, составы сборных и результат игры. Иллюстрация создана с помощью ИИ

Италия — Франция сыграют 12 ноября 2026 года в Лиге наций УЕФА сезона-2026/27. Начало — в 22:45 по московскому времени. Перед игрой рассказываем, где смотреть встречу, как команды провели четыре первых тура и что стоит на кону в группе A1.

Полное расписание тура и турнирные таблицы — в материале полное расписание Лиги наций 12–15 ноября.

Италия — Франция: дата, время и где смотреть

Дата — 12 ноября 2026

Начало — 22:45 мск

Турнир — Лига наций УЕФА 2026/27

Группа — А1

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Счёт — будет известен после матча

Что известно перед матчем

Италия и Франция встретятся 12 ноября в пятом туре Лиги наций УЕФА. Игра пройдёт в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» («Сан-Сиро»); начало — в 22:45 по московскому времени.

Франция подходит к матчу лидером группы A1 с 10 очками после четырёх туров. У Италии семь, у Бельгии шесть, у Турции — ни одного. Французы не проигрывали на групповом этапе, однако судьба верхних строчек ещё не определена.

В октябре соперники уже сыграли вничью 1:1 во Франции. На своём поле итальянцы постараются сократить отставание, а команда Зинедина Зидана — сохранить первое место. Победа французов гарантирует им лидерство в группе и путёвку в четвертьфинал.

Для Италии встреча особенно важна в контексте параллельного матча Турция — Бельгия. По раскладам УЕФА, итальянцы обеспечат себе четвертьфинал уже в пятом туре, если победят Францию, а бельгийцы уступят Турции.

Положение в группе A1

Инфографика © Life.ru

1 — Франция — 4 игры — 10 очков

2 — Италия — 4 игры — 7 очков

3 — Бельгия — 4 игры — 6 очков

4 — Турция — 4 игры — 0 очков

Таблица зафиксирована до начала пятого тура, по итогам четырёх матчей у каждой команды. Для встреч 14–15 ноября данные необходимо актуализировать после предыдущих игровых дней.

Результат и составы

Итоговый счёт и стартовые составы будут известны после официального подтверждения. До окончания встречи публиковать предполагаемый результат как состоявшийся нельзя.

Главное: Первый матч в этом розыгрыше завершился со счётом 1:1; Франция лидирует в A1 — 10 очков против семи у Италии.

Другой матч группы A1 — Турция — Бельгия: второй матч группы A1.

Авторы Александра Новоселова