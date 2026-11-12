Турция — Бельгия 12 ноября 2026: время, где смотреть и что известно о матче Оглавление Турция — Бельгия: дата, время и где смотреть Что известно перед матчем Положение в группе A1 Результат и составы Турция — Бельгия в Лиге наций 12 ноября 2026: во сколько начало по Москве, где смотреть трансляцию, положение в группе, предыдущие игры и результат после финального свистка. Турция — Бельгия 12 ноября 2026 года: матч пятого тура Лиги наций УЕФА. Во сколько начало по московскому времени, где смотреть прямую трансляцию, составы сборных, положение в группе A1 и результат встречи. Иллюстрация создана с помощью ИИ

Турция — Бельгия сыграют 12 ноября 2026 года в Лиге наций УЕФА сезона-2026/27. Начало — в 20:00 по московскому времени. Перед игрой рассказываем, где смотреть встречу, как команды провели четыре первых тура и что стоит на кону в группе A1.

Все матчи 12–15 ноября и положение команд — в обзоре полное расписание Лиги наций 12–15 ноября.

Турция — Бельгия: дата, время и где смотреть

Дата — 12 ноября 2026

Начало — 20:00 мск

Турнир — Лига наций УЕФА 2026/27

Группа — А1

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Счёт — будет известен после матча

Что известно перед матчем

Турция примет Бельгию 12 ноября в Измире, на стадионе «Гёзтепе Гюрсель Аксель». Матч пятого тура начнётся в 20:00 мск — раньше других игр Лиги A в этот день.

Бельгия подходит к игре с шестью очками после четырёх туров и занимает третью строчку группы A1. Турция проиграла все четыре матча и не набрала очков. В первой очной встрече в октябре бельгийцы победили 3:0.

Матч важен обеим командам: Бельгия ещё участвует в борьбе за два места в четвертьфинале, а Турция пытается не завершить групповую стадию с нулём очков. Положение соперников зависит также от результата матча Италия — Франция.

При неблагоприятной комбинации результатов турки могут потерять даже теоретические шансы на четвертьфинал уже после пятого тура; подробные сценарии УЕФА рассчитывает для всей группы A1.

Положение в группе A1

Инфографика © Life.ru

Таблица зафиксирована до начала пятого тура, по итогам четырёх матчей у каждой команды.

Результат и составы

Итоговый счёт и стартовые составы будут известны после официального подтверждения. До окончания встречи публиковать предполагаемый результат как состоявшийся нельзя.

Главное: Бельгия имеет 6 очков, Турция — 0; предыдущая встреча завершилась победой бельгийцев 3:0.

В этой же группе A1 — Италия — Франция: второй матч группы A1.

Авторы Александра Новоселова