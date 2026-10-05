Португалия обыграла Норвегию и первой вышла в четвертьфинал Лиги наций

Сборная Португалии обыграла Норвегию со счётом 2:1 в матче четвёртого тура группового этапа Лиги наций. Команды встретились в Порту.

На 36-й минуте гол Кристофера Айера вывел Норвегию вперёд, однако португальцы восстановили равенство уже через две минуты — отличился Жоау Канселу. Победный мяч на 79-й минуте забил Гонсалу Рамуш.

В концовке встречи Португалия осталась в меньшинстве. На 86-й минуте Франсишку Консейсау получил две жёлтых карточки подряд и покинул поле.

Португалия набрала 12 очков и уверенно лидирует в группе 4. Команда уже гарантировала себе место в четвертьфинале Лиги наций. Норвегия с тремя очками занимает четвёртую строчку. Второе место у Дании, которая набрала шесть очков, третьим идёт Уэльс с тремя баллами.

В следующем туре 14 ноября португальцы сыграют дома с Данией. Норвегия в тот же день примет сборную Уэльса.

По итогам группового этапа в четвертьфинал выходят две лучшие команды каждой группы элитного дивизиона. Сборные, занявшие последние места, опускаются во второй по силе дивизион. Третьи команды проведут переходные матчи со сборными, которые финишируют вторыми во втором дивизионе. Победители этих встреч получат право сыграть в элитной лиге следующего розыгрыша.

Ранее сборная Испании обыграла Чехию в Овьедо со счётом 3:1 и одержала десятую победу подряд. Команда Луиса де ла Фуэнте после трёх туров набрала девять очков и продолжает лидировать в группе 3. В ноябре испанцы проведут ещё два матча — 12-го числа сыграют в Праге с Чехией, а 15 ноября примут Англию на стадионе «Метрополитано».