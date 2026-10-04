Сборная Германии вновь не смогла обыграть Грецию в матче Лиги наций

Сборные Греции и Германии не смогли забить друг другу в матче четвёртого тура группового этапа Лиги наций. Встреча группы 2 лиги A в Салониках завершилась со счётом 0:0.

Параллельно в этой же группе Нидерланды принимали Сербию и добились победы — 2:1. Благодаря этому результату голландская команда сохранила лидерство в квартете.

После четырёх туров у Нидерландов и Греции по восемь очков. Германия набрала пять баллов, а Сербия пока остаётся без очков.

В следующем туре, который состоится 13 ноября, Германия сыграет на выезде с Сербией. Греция также проведёт гостевой матч — против Нидерландов.

Греки и немцы уже встречались в этом розыгрыше Лиги наций. Во втором туре сборная Греции обыграла Германию со счётом 1:0. Единственный мяч на 74-й минуте забил Димитриос Курбелис, который вышел на замену во втором тайме.