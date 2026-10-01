Тренер Клопп ответил на обвинения в «недостаточно белой» сборной Германии

Главный тренер сборной Германии Юрген Клопп резко отреагировал на появившиеся в соцсетях заявления о том, что национальная команда якобы «недостаточно немецкая» и «недостаточно белая». Наставник назвал подобные рассуждения глупостью и отказался уделять внимание их авторам, пишет The Guardian.

Расистские комментарии распространились в соцсетях после поражения Германии от Греции со счётом 0:1 в Лиге наций. Пользователи сравнивали нынешний состав национальной команды со сборными прошлых лет, обращая внимание на происхождение и цвет кожи футболистов.

Клопп заявил, что сам подобных публикаций не видел и не собирается тратить на них время. По его словам, возможность любого человека мгновенно распространять своё мнение в соцсетях приводит к появлению большого количества «чуши».

Тренер подчеркнул, что происходящее в интернете никак не отражается на отношениях внутри сборной. По его словам, футболисты с разным происхождением прекрасно ладят друг с другом, а нынешняя команда едва ли могла бы быть более сплочённой.

«Миру стоило бы кое-чему поучиться у спортивной раздевалки. Там каждого уважают за реальные поступки, а не дискредитируют на основании ложных мнений», — отметил Клопп.

Сборную Германии специалист возглавил летом 2026 года. Пока команда не одержала при нём ни одной победы: в дебютном матче немцы сыграли 1:1 с Нидерландами, а затем уступили Греции. Следующую встречу в Лиге наций Германия проведёт против Сербии.

Поражение от греков стало для Клоппа первым после назначения в национальную команду. 27 сентября сборная Греции обыграла Германию со счётом 1:0. Единственный мяч забил вышедший на замену Димитриос Курбелис.