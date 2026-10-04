Испания продлила победную серию до десяти матчей, обыграв Чехию

Испания в Овьедо обыграла Чехию со счётом 3:1 и одержала десятую победу подряд. Команда Луиса де ла Фуэнте после трёх туров набрала девять очков и продолжает возглавлять группу A3 Лиги наций.

Преимущество хозяев стало заметным ещё в первом тайме. Ламин Ямал открыл счёт на шестой минуте, пробив из-за пределов штрафной в дальний угол. Перед перерывом Родри увеличил разрыв после розыгрыша с Дани Ольмо. После паузы чехам удалось вернуть интригу. На 69-й минуте Йиржи Слама отправил мяч мимо Давида Райи. Однако развить успех гости не смогли: в концовке Ладислав Крейчи получил вторую жёлтую карточку, а оставшуюся часть встречи Чехия провела в меньшинстве.

Испанцы воспользовались численным преимуществом перед самым финальным свистком. Микель Мерино на 89-й минуте добил мяч после отскока и окончательно снял вопрос о победителе. Теперь Испании достаточно выиграть у Хорватии во вторник, чтобы досрочно обеспечить себе место в четвертьфинале. При таком исходе команда получит преимущество в семь очков над третьей сборной за два тура до окончания группового этапа.

В ноябре испанцам предстоят ещё два матча: 12-го числа они сыграют в Праге с Чехией, а 15 ноября примут Англию на «Метрополитано». Англичане сейчас занимают вторую строчку с шестью очками после разгрома Хорватии со счётом 7:0.

Ранее сборная Франции сыграла вничью с Италией со счётом 1:1 в третьем туре Лиги наций УЕФА. Встреча прошла на «Стад де Франс» в Сен-Дени и стала первым домашним матчем французов под руководством Зинедина Зидана. Для него ничья стала первой потерей очков после назначения главным тренером сборной Франции. В двух предыдущих встречах команда с одинаковым счётом 1:0 победила Турцию и Бельгию на выезде.