Чехия — Испания 12 ноября 2026: время, где смотреть и что известно о матче Оглавление Чехия — Испания: дата, время и где смотреть Что известно перед матчем Положение в группе A3 Результат и составы Чехия — Испания в Лиге наций 12 ноября 2026: во сколько начало по Москве, где смотреть трансляцию, положение в группе, предыдущие игры и результат после финального свистка. Чехия — Испания 12 ноября 2026 года: матч пятого тура Лиги наций УЕФА. Во сколько начало по московскому времени, где смотреть прямую трансляцию, составы сборных, положение в группе A3 и результат встречи. Иллюстрация создана с помощью ИИ.

Чехия — Испания сыграют 12 ноября 2026 года в Лиге наций УЕФА сезона-2026/27. Начало — в 22:45 по московскому времени. Перед игрой рассказываем, где смотреть встречу, как команды провели четыре первых тура и что стоит на кону в группе A3.

Другие встречи тура и актуальные таблицы — в материале полное расписание Лиги наций 12–15 ноября.

Чехия — Испания: дата, время и где смотреть

Дата — 12 ноября 2026

Начало — 22:45 мск

Турнир — Лига наций УЕФА 2026/27

Группа — А3

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Счёт — будет известен после матча

Что известно перед матчем

Чехия сыграет с Испанией 12 ноября в пятом туре Лиги наций. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. Команды выступают в группе A3 вместе с Англией и Хорватией.

Испания выиграла все четыре предыдущие встречи, набрала 12 очков и досрочно гарантировала себе участие в четвертьфинале. Чехия проиграла четыре раза и пока остаётся без очков.

В первом круге испанцы дома победили Чехию 3:1. Ноябрьская встреча важна для распределения мест: Испания может гарантировать себе первую строчку при определённых результатах параллельного матча Англия — Хорватия.

По расчётам УЕФА, Испания выиграет группу, если победит Чехию, а Англия не обыграет Хорватию, либо если испанцы сыграют вничью, а англичане уступят. Для Чехии это прежде всего попытка набрать первые очки.

Положение в группе A3

Инфографика © Life.ru

Таблица зафиксирована до начала пятого тура, по итогам четырёх матчей у каждой команды.

Результат и составы

Итоговый счёт и стартовые составы будут известны после официального подтверждения.

Главное: Испания имеет 12 очков и уже вышла в четвертьфинал, Чехия после четырёх туров очков не набрала.

Ещё одна игра группы A3 — Англия — Хорватия: второй матч группы A3.

Авторы Александра Новоселова