Англия — Хорватия 2:1: голы, составы, статистика и таблица Лиги наций Оглавление Англия — Хорватия 2:1: итоговый счёт и все голы Как Англия победила Хорватию: обзор матча Первый тайм: Роджерс открыл счёт Второй тайм: ошибка Куансы и ответ Кейна Гарри Кейн установил рекорд сборной Англии Стартовые составы Англии и Хорватии Англия — стартовый состав Хорватия — стартовый состав Статистика матча Англия — Хорватия Таблица группы A3 после матча Англия — Хорватия Когда следующий матч Англии в Лиге наций Где посмотреть обзор и видео голов Англия — Хорватия Частые вопросы о матче Англия — Хорватия Англия победила Хорватию 2:1 в Лиге наций 12 ноября 2026 года. Голы Роджерса, Сучича и Кейна, стартовые составы, статистика, таблица A3 и следующий матч. Англия — Хорватия 12 ноября 2026 года: матч пятого тура Лиги наций УЕФА. Фото © Daniel Weir/SPP/Sipa USA

Сборная Англии обыграла Хорватию со счётом 2:1 в матче пятого тура Лиги наций УЕФА 12 ноября 2026 года на лондонском стадионе «Уэмбли». Морган Роджерс открыл счёт на 24-й минуте, Петар Сучич сравнял его на 59-й, а Гарри Кейн на 64-й реализовал пенальти и принёс хозяевам победу. Англия набрала 12 очков и досрочно вышла в четвертьфинал. Ниже — все голы, составы, статистика и таблица группы A3.

Календарь игр, результаты и таблицы собраны на странице полное расписание Лиги наций 12–15 ноября.

Англия — Хорватия 2:1: итоговый счёт и все голы

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Хорватия сравняла счёт на 59-й минуте, но уже через пять минут Кейн забил решающий мяч. Англия сохранила преимущество до финального свистка.

Как Англия победила Хорватию: обзор матча

Первый тайм: Роджерс открыл счёт

Англия вышла вперёд в середине первого тайма. Гарри Кейн направил мяч к дальней штанге, Джуд Беллингем вернул его в центр штрафной, а Морган Роджерс завершил комбинацию с близкого расстояния. На перерыв команды ушли при счёте 1:0. Хозяева чаще контролировали мяч, однако Хорватия сохраняла шансы за счёт быстрых ответных атак.

Второй тайм: ошибка Куансы и ответ Кейна

На 59-й минуте хорваты восстановили равновесие. После эпизода у ворот Англии защитники не смогли вынести мяч, и Петар Сучич первым оказался на добивании. Через несколько минут возник решающий момент: Иван Смолчич придержал Джарелла Куансу в штрафной, судья после просмотра VAR назначил пенальти. На 64-й минуте Кейн пробил с точки — 2:1.

В концовке тренеры провели замены, Хорватия пыталась отыграться, но счёт больше не изменился. Победа вывела Англию в четвертьфинал Лиги наций ещё до заключительного тура.

Гарри Кейн установил рекорд сборной Англии

Встреча с Хорватией стала для Кейна 126-й за национальную команду. Нападающий превзошёл показатель бывшего вратаря Питера Шилтона (125 матчей) и стал рекордсменом мужской сборной Англии по числу выступлений. Победный пенальти оказался его 92-м голом за сборную. На момент встречи Кейн забил семь мячей в текущем розыгрыше Лиги наций.

Подробнее на Life.ru: Гарри Кейн стал рекордсменом сборной Англии по числу матчей

Стартовые составы Англии и Хорватии

Англия — стартовый состав

Джордан Пикфорд; Трент Александер-Арнолд, Джарелл Куанса, Дэн Бёрн, Льюис Холл; Деклан Райс, Эллиот Андерсон; Морган Роджерс, Джуд Беллингем, Энтони Гордон; Гарри Кейн (капитан). Главный тренер — Томас Тухель.

На замену выходили Рио Нгумоа (вместо Гордона), Джеймс Гарнер (вместо Райса) и Бен Уайт (вместо Александера-Арнолда).

Хорватия — стартовый состав

Доминик Ливакович; Иван Смолчич, Йосип Станишич, Лука Вушкович, Йошко Гвардиол; Матео Ковачич (капитан), Йосип Мишич; Никола Влашич, Петар Сучич, Мартин Батурина; Игор Матанович. Главный тренер — Славен Билич.

У хорватов после перерыва в игру вступили Марио Пашалич, Анте Будимир, Марко Пашалич, Лука Модрич и Ловро Майер. Смолчич получил жёлтую карточку на 63-й минуте.

В группе A3 также проходит матч Чехия — Испания: второй матч группы A3.

Статистика матча Англия — Хорватия

По данным матчевых центров, Англия чаще владела мячом и больше била по воротам, но у Хорватии оказалось больше ударов в створ. Методики учёта отдельных показателей могут различаться у провайдеров.

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Таблица группы A3 после матча Англия — Хорватия

После пяти туров Испания возглавляет группу A3 с 15 очками, Англия занимает второе место с 12. Обе команды уже обеспечили себе участие в четвертьфинале. Хорватия остаётся третьей с тремя очками, Чехия — четвёртой без набранных очков.

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Таблица приведена по завершении пятого тура 12 ноября 2026 года, до матчей последнего тура 15 ноября. Положение команд будет пересчитано после заключительных встреч.

Когда следующий матч Англии в Лиге наций

15 ноября 2026 года сборная Англии сыграет в гостях с Испанией. Начало — в 22:45 по московскому времени. Это встреча двух лидеров группы A3: англичане подходят к ней с 12 очками, испанцы — с 15. В первом матче этой группы, 26 сентября, Испания победила Англию со счётом 3:2.

В тот же день Хорватия примет Чехию. Четвертьфинальная стадия Лиги наций запланирована на март 2027 года.

Где посмотреть обзор и видео голов Англия — Хорватия

Официальный обзор встречи и видеоматериалы о пятом туре публикует УЕФА. Протокол игры и составы также доступны в матчевом центре сборной Англии. Доступность роликов зависит от региона и прав на трансляцию.

Частые вопросы о матче Англия — Хорватия

Какой счёт матча Англия — Хорватия 12 ноября 2026 года?

Англия победила Хорватию со счётом 2:1. К перерыву хозяева вели 1:0.

Кто забил голы в матче?

За Англию забили Морган Роджерс (24-я минута) и Гарри Кейн (64-я, пенальти), за Хорватию — Петар Сучич (59-я).

Кто реализовал пенальти?

Гарри Кейн. Решающий одиннадцатиметровый удар был назначен после просмотра VAR.

Где проходила игра Англия — Хорватия?

12 ноября 2026 года матч состоялся на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Вышла ли Англия в четвертьфинал Лиги наций?

Да. Победа над Хорватией гарантировала Англии как минимум второе место в группе A3 и путёвку в четвертьфинал.

Когда Англия сыграет с Испанией?

В воскресенье, 15 ноября 2026 года, в 22:45 мск. Это заключительная игра группового этапа для обеих команд.

Сколько матчей Гарри Кейн провёл за сборную Англии?

Встреча с Хорватией стала для Кейна 126-й — рекорд мужской сборной Англии на дату матча.

Авторы Александра Новоселова