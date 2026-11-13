Сборная Испании по футболу продлила рекордную беспроигрышную серию до 43 матчей, обыграв Чехию со счётом 2:0 в гостевой встрече пятого тура группового этапа Лиги наций. Испанцы продолжают лидировать в своей группе и досрочно обеспечили себе выход в четвертьфинал турнира.

Первый гол в матче был забит на 39-й минуте. Алекс Баэна реализовал пенальти и вывел гостей вперёд. Окончательный счёт установил Марк Пубиль, поразивший ворота чехов на шестой добавленной минуте второго тайма.

Благодаря этой победе испанцы довели свою серию без поражений до 43 официальных матчей. Ранее команда уже превзошла достижение сборной Италии, которая с 2018 по 2021 год не проигрывала на протяжении 37 встреч. Испания продолжает обновлять собственное достижение, установленное после победы над Аргентиной в финале чемпионата мира.

В группе 3 элитного дивизиона испанская команда набрала 15 очков и занимает первое место. Чехия с нулём баллов располагается на последней, четвёртой строчке. Обе сборные уже определили свои турнирные перспективы: Испания вышла в четвертьфинал, а чехи лишились шансов на продолжение борьбы.

В заключительном туре 15 ноября испанцы примут Англию, а чешская команда сыграет на выезде с Хорватией. Четвертьфинальные матчи Лиги наций запланированы на конец марта 2027 года.