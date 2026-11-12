Сборная России по футболу обыграла Узбекистан со счётом 3:2, совершив волевой камбэк во втором тайме. Команда Валерия Карпина уступала в два мяча, но сумела перевернуть ход товарищеской встречи в Ташкенте благодаря дублю Николая Комличенко и голу Алексея Миранчука.

Начало матча для россиян получилось неудачным. Уже на пятой минуте защитник Виктор Мелёхин отправил мяч в собственные ворота, а сразу после перерыва Бехруз Каримов увеличил преимущество хозяев.

Перелом наступил ближе к концовке встречи. На 70-й минуте Комличенко сократил отставание, а спустя пять минут оформил дубль и сравнял счёт. Ещё через четыре минуты Миранчук забил победный мяч. Таким образом, россиянам хватило десяти минут, чтобы превратить 0:2 в 3:2.

Победа позволила сборной России продлить беспроигрышную серию до шести матчей. На этом отрезке команда Карпина одержала пять побед и один раз сыграла вничью. Последнее поражение россияне потерпели 28 мая в товарищеском матче с Египтом — 0:1.

Результат встречи в Ташкенте пойдёт в зачёт рейтинга ФИФА. Перед матчем российская команда занимала в нём 35-е место, а сборная Узбекистана располагалась на 59-й строчке. При этом узбекистанцы выступали на чемпионате мира 2026 года, где проиграли все три встречи группового этапа.

Следующий матч сборная России проведёт 17 ноября против Венесуэлы в Краснодаре. Эта игра станет заключительной для команды Карпина в 2026 году. С 2022 года россияне отстранены от участия в официальных международных турнирах.

История камбэка в Ташкенте — один из эпизодов сезона. В обзоре Life.ru показано, как сборная России играла в 2026 году: все соперники, счёт и статистика каждой встречи.