Сборная России по футболу совершила впечатляющий камбэк в товарищеском матче против Узбекистана. Команда Валерия Карпина уступала со счётом 0:2, однако во втором тайме забила три мяча подряд и вышла вперёд — 3:2.

Главным героем встречи стал нападающий Николай Комличенко, оформивший дубль. Его точные удары позволили россиянам восстановить равновесие после двух пропущенных голов.

Третий мяч в ворота хозяев отправил Алексей Миранчук. Благодаря его голу российская команда впервые за матч оказалась впереди.

Встреча проходит 12 ноября на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте. Для сборной России это первый матч ноябрьского сбора.

Следующую товарищескую встречу команда Карпина проведёт 17 ноября против Венесуэлы в Краснодаре.