Невероятный камбэк в Ташкенте! Дубль Комличенко и гол Миранчука перевернули матч России с Узбекистаном
Сборная России отыгралась с 0:2 и вышла вперёд в матче с Узбекистаном
Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов
Сборная России по футболу совершила впечатляющий камбэк в товарищеском матче против Узбекистана. Команда Валерия Карпина уступала со счётом 0:2, однако во втором тайме забила три мяча подряд и вышла вперёд — 3:2.
Главным героем встречи стал нападающий Николай Комличенко, оформивший дубль. Его точные удары позволили россиянам восстановить равновесие после двух пропущенных голов.
Третий мяч в ворота хозяев отправил Алексей Миранчук. Благодаря его голу российская команда впервые за матч оказалась впереди.
Встреча проходит 12 ноября на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте. Для сборной России это первый матч ноябрьского сбора.
Следующую товарищескую встречу команда Карпина проведёт 17 ноября против Венесуэлы в Краснодаре.
Ранее Life.ru сообщал, что главный тренер Узбекистана Фабио Каннаваро высоко оценил сборную России перед товарищеским матчем. Итальянский специалист назвал россиян сильным соперником и отметил, что его команде предстоит непростая встреча.