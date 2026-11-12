Сборная России пропустила два гола к началу второго тайма матча с Узбекистаном
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Сборная России по футболу пропустила два мяча в товарищеском матче с Узбекистаном. К началу второго тайма команда Валерия Карпина оказалась в положении догоняющей.
Встреча проходит 12 ноября на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте. Матч начался в 18:00 по московскому времени.
Для российской сборной это первый матч ноябрьского сбора. Следующую товарищескую встречу подопечные Карпина проведут 17 ноября против Венесуэлы.
В последний раз основные сборные России и Узбекистана встречались в ноябре 2022 года. Тогда игра также состоялась в Ташкенте и завершилась нулевой ничьей.
Ранее Life.ru сообщал, что главный тренер Узбекистана Фабио Каннаваро высоко оценил сборную России перед товарищеским матчем. Итальянский специалист назвал россиян сильным соперником и отметил, что его команде предстоит непростая встреча.