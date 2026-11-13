Сборная Англии обеспечила себе выход в четвертьфинал Лиги наций, обыграв Хорватию со счётом 2:1 в домашнем матче пятого тура группового этапа. Встреча состоялась на лондонском стадионе «Уэмбли». Победу хозяевам принесли голы Моргана Роджерса и Гарри Кейна.

Первый мяч англичане забили на 24-й минуте: отличился Роджерс. После перерыва хорваты сумели восстановить равновесие — на 59-й минуте ворота соперника поразил Петар Сучич. Однако уже через пять минут Англия вновь вышла вперёд. На 64-й минуте Гарри Кейн реализовал пенальти и установил окончательный счёт — 2:1.

После этой победы англичане набрали 12 очков и закрепились на втором месте в группе 3 элитного дивизиона. Команда гарантировала себе участие в четвертьфинале турнира. Лидирует в группе сборная Испании с 15 очками. Хорватия располагается на третьей строчке, имея в активе три балла. Замыкает таблицу Чехия, которая пока не набрала ни одного очка.

В заключительном туре группового этапа 15 ноября Англия сыграет на выезде с Испанией, а Хорватия примет Чехию. Четвертьфинальные встречи Лиги наций запланированы на конец марта 2027 года.