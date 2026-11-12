Юношеская сборная США по футболу не выступит на чемпионате мира среди игроков до 17 лет в Катаре. Американская федерация отказалась от участия из-за угроз безопасности на Ближнем Востоке, сообщает Reuters.

Решение приняли незадолго до начала соревнований, запланированного на 19 ноября. Поводом стало предупреждение Госдепартамента США третьего уровня, в котором американцам рекомендовано пересмотреть планы поездок в Катар из-за риска вооружённых конфликтов.

Федерация уведомила футболистов об отмене не только выступления на мировом первенстве, но и подготовительного сбора. В организации подчеркнули, что безопасность игроков и сотрудников остаётся главным приоритетом.

Первый матч американцев должен был состояться 21 ноября против Черногории. В одной группе с ними также оказались сборные Чили и Алжира.

FIFA подтвердила получение уведомления от США. При этом в международной федерации заявили, что её оценка безопасности предстоящего турнира не изменилась и новых обстоятельств, угрожающих проведению чемпионата, не выявлено.

Ранее Life.ru сообщал, что 11 ноября молодёжная сборная России по футболу столкнулась с проблемами при вылете в Турцию. Рейс команды отменили, поэтому игрокам и тренерскому штабу пришлось менять билеты. Россияне направлялись на два товарищеских матча против сборной Киргизии U23, запланированных на 13 и 16 ноября. Причины отмены самолёта не уточнялись.