Молодёжная сборная России по футболу столкнулась с проблемами при вылете в Турцию, где ей предстоят два товарищеских матча с Киргизией. Рейс, которым команда должна была отправиться на сбор, отменили. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе национальной команды.

«Игроки, тренерский штаб и персонал молодёжной сборной России находятся в аэропорту. Первый рейс в Турцию отменили, после чего билеты были обменены на другой рейс», — рассказали представители сборной.

В пресс-службе уточнили, что футболисты должны вылететь позднее в среду, 11 ноября. Причины отмены первоначального рейса не называются. Несмотря на возникшие трудности, расписание товарищеских встреч пока остаётся прежним. Российская молодёжка под руководством Ивана Шабарова должна сыграть с командой Киргизии U23 13 и 16 ноября. Оба матча запланированы в турецком городе Дериндже на побережье Мраморного моря.

В предыдущую международную паузу российская молодёжка обыграла Северную Македонию со счётом 3:2, а затем провела две встречи с Сербией. Первый матч завершился победой россиян со счётом 3:1, во втором они уступили — 1:2.

Ранее Life.ru сообщал, что Российский футбольный союз объявил окончательный состав национальной сборной на ноябрьские товарищеские матчи. Главный тренер Валерий Карпин включил в заявку 28 футболистов. Россиянам предстоит сыграть 12 ноября с Узбекистаном в Ташкенте, а 17 ноября — с Венесуэлой в Краснодаре.