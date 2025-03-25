Молодёжная сборная России не смогла вылететь из Колумбии из-за проблем с бортом

Игроки молодёжной сборной России по футболу не смогли вылететь из колумбийского города Кали в Боготу из-за проблем с самолётом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу национальной команды.

Из столицы Колумбии россияне должны были вернуться на родину ближайшим рейсом. Однако теперь они задержатся в Кали на сутки, вылет ожидается 25 марта.