Молодёжная сборная России не смогла вылететь из Колумбии из-за проблем с бортом
Молодёжная сборная России после товарищеского матча с Колумбией. Обложка © РФС / Никита Попов
Игроки молодёжной сборной России по футболу не смогли вылететь из колумбийского города Кали в Боготу из-за проблем с самолётом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу национальной команды.
Из столицы Колумбии россияне должны были вернуться на родину ближайшим рейсом. Однако теперь они задержатся в Кали на сутки, вылет ожидается 25 марта.
В Колумбии российская молодёжка провела два товарищеских матча. Первый завершился победой колумбийцев, второй - ничьей.
Взрослая сборная России сейчас проводит товарищеские матчи в Москве. 19 марта россияне разгромили сборную Гренады, а нападающий Артём Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды. 25 марта Россия сыграет с Замбией, но Дзюбе уже не удастся упрочить рекорд, ведь в этой игре он принимать участия не будет.