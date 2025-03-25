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25 марта, 00:21

Молодёжная сборная России не смогла вылететь из Колумбии из-за проблем с бортом

Молодёжная сборная России после товарищеского матча с Колумбией. Обложка © РФС / Никита Попов

Молодёжная сборная России после товарищеского матча с Колумбией. Обложка © РФС / Никита Попов

Игроки молодёжной сборной России по футболу не смогли вылететь из колумбийского города Кали в Боготу из-за проблем с самолётом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу национальной команды.

Из столицы Колумбии россияне должны были вернуться на родину ближайшим рейсом. Однако теперь они задержатся в Кали на сутки, вылет ожидается 25 марта.

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В Колумбии российская молодёжка провела два товарищеских матча. Первый завершился победой колумбийцев, второй - ничьей.

Взрослая сборная России сейчас проводит товарищеские матчи в Москве. 19 марта россияне разгромили сборную Гренады, а нападающий Артём Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды. 25 марта Россия сыграет с Замбией, но Дзюбе уже не удастся упрочить рекорд, ведь в этой игре он принимать участия не будет.

Артур Лапсаков
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