Дзюбы не будет: Карпин изменил состав сборной России перед матчем с Замбией

Футболисты Артём Дзюба, Даниил Фомин и Александр Солдатенков покинули расположение национальной сборной России. Игроки пропустят предстоящую встречу с Замбией, которая намечена на 25 марта. Перестановки анонсировал главный тренер команды Валерий Карпин.

По словам мэтра, все три футболиста провели достаточно времени на поле в предыдущем матче с Гренадой. Они могут взять паузу и сосредоточиться на подготовке к встречам чемпионата и кубка страны.