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21 марта, 00:03

Дзюбы не будет: Карпин изменил состав сборной России перед матчем с Замбией

Дзюба, Фомин и Солдатенков освобождены от участия в матче с Замбией

Футболисты Артём Дзюба, Даниил Фомин и Александр Солдатенков покинули расположение национальной сборной России. Игроки пропустят предстоящую встречу с Замбией, которая намечена на 25 марта. Перестановки анонсировал главный тренер команды Валерий Карпин.

По словам мэтра, все три футболиста провели достаточно времени на поле в предыдущем матче с Гренадой. Они могут взять паузу и сосредоточиться на подготовке к встречам чемпионата и кубка страны.

«На матч с Замбией выйдет другой состав. В игре с Гренадой Александр Солдатенков провёл на поле все 90 минут, Даниил Фомин и Артём Дзюба были заменены в середине второго тайма. Теперь они могут отдохнуть», — заявил Карпин.

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Напомним, что сборная России разгромила гостей из Гренады со счётом 5:0. В той игре Артём Дзюба завоевал титул лучшего бомбардира в истории сборной.

Обложка ©

РФС / Михаил Шапаев

Тимур Хингеев
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