Капитан сборной Англии Гарри Кейн стал рекордсменом национальной команды по количеству проведённых матчей. Встреча с Хорватией в Лиге наций стала для нападающего 126-й в составе англичан. Он превзошёл достижение бывшего вратаря Питера Шилтона, выступавшего за сборную в 1970–1990 годах.

Перед игрой на стадионе «Уэмбли» Кейна поздравили с достижением. Памятную футболку ему вручили принц Уильям и сам Шилтон, чей рекорд продержался несколько десятилетий. После матча футболист заявил, что ещё в детстве он мечтал представлять Англию, а со временем получил возможность не только выступать за национальную команду, но и стать её капитаном, выводить партнёров на поле и играть на чемпионатах мира.

«Мне трудно подобрать слова, чтобы описать, что для меня значит стать рекордсменом сборной Англии по числу матчей. В детстве я всегда мечтал представлять свою страну. Иметь честь быть капитаном, выводить ребят на поле, выступать за Англию на чемпионатах мира, а теперь стать игроком с наибольшим числом матчей за сборную… из такого и состоят мечты», — написал Кейн в соцсети X.

Он также поблагодарил семью, тренеров, персонал национальной команды и футболистов, с которыми работал на протяжении карьеры. Нападающий добавил, что всегда будет гордиться достигнутым и рассчитывает провести ещё много матчей в футболке сборной. Кейн дебютировал за национальную команду в марте 2015 года. Помимо рекорда по числу выступлений, ему принадлежит достижение по количеству забитых мячей за Англию. На его счету 92 гола.

Напомним, сборная Англии обеспечила себе выход в четвертьфинал Лиги наций, обыграв Хорватию со счётом 2:1 в домашнем матче пятого тура группового этапа. Встреча состоялась на лондонском стадионе «Уэмбли». Победу хозяевам принесли голы Моргана Роджерса и Гарри Кейна. После этой победы англичане набрали 12 очков и закрепились на втором месте в группе 3 элитного дивизиона. Команда гарантировала себе участие в четвертьфинале турнира. В заключительном туре группового этапа 15 ноября Англия сыграет на выезде с Испанией, а Хорватия примет Чехию.