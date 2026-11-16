Сборная Англии обыграла команду Испанию со счётом 3:2 в заключительном матче группового этапа Лиги наций УЕФА. Англичане прервали рекордную беспроигрышную серию действующих чемпионов мира и Европы, которая составляла 43 встречи.

Команда Томаса Тухеля открыла счёт благодаря пенальти Гарри Кейна в концовке первого тайма. После перерыва Эзри Конса и Бен Уайт довели преимущество гостей до трёх мячей.

Испанцы сумели вернуться в игру после удаления Эллиота Андерсона. Микель Оярсабаль реализовал пенальти, а Нико Уильямс сократил отставание до минимума. Однако сравнять счёт хозяевам так и не удалось.

Встреча прошла 15 ноября в Мадриде. Победа позволила англичанам занять первое место в группе A3 Лиги наций, опередив Испанию по разнице забитых и пропущенных мячей. Обе команды набрали по 15 очков.

Последнее поражение до этого испанцы потерпели в марте 2024 года от Колумбии. За последующие два с половиной года команда Луиса де ла Фуэнте выиграла чемпионаты Европы и мира, а также установила рекордную серию без поражений.

Ранее Life.ru сообщал, что сборная Португалии потерпела разгромное поражение от Дании со счётом 1:4 в первом матче после завершения международной карьеры Криштиану Роналду. Встреча пятого тура Лиги наций прошла в Браге и была посвящена прощанию с легендарным нападающим. Несмотря на поражение, команда сохранила первое место в группе и гарантировала себе выход в четвертьфинал.