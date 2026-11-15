Легендарный бразильский футболист Роналдиньо впервые за 11 лет вышел на поле в официальном матче. Возвращение 46-летнего обладателя «Золотого мяча» состоялось в составе итальянской «Равенны», которая обыграла «Форли» со счётом 2:0 в 14-м туре Серии C.

Роналдиньо появился в стартовом составе под привычным 10-м номером и провёл на поле весь первый тайм. На 36-й минуте он поучаствовал в голевой атаке, которую точным ударом завершил Джулио Донати. После перерыва бразильца заменили на Маттео Маджо, а на 58-й минуте Симоне Рабби удвоил преимущество хозяев.

Возвращение знаменитого футболиста вызвало восторг у болельщиков. По окончании первого тайма зрители проводили его овациями, а сам бразилец поклонился трибунам и поблагодарил поклонников.

В разговоре с журналистами Роналдиньо признался, что был рад вновь оказаться на поле рядом с молодыми игроками, которые выросли, наблюдая за его выступлениями. При этом он не исключил возможности сыграть за «Равенну» ещё раз, если об этом попросит президент клуба.

Последний официальный матч до возвращения бразилец провёл в сентябре 2015 года за «Флуминенсе», а об окончательном завершении карьеры объявил в 2018-м. Летом 2026 года он присоединился к итальянскому клубу, став также одним из его инвесторов.

После победы «Равенна» набрала 32 очка и занимает второе место в турнирной таблице своей группы. Следующий матч команда проведёт 22 ноября на выезде против «Ливорно».

Ранее Life.ru сообщал, что сборная Аргентины потерпела поражение от Уругвая со счётом 1:2 в первом матче после завершения международной карьеры Лионеля Месси. Товарищеская встреча прошла на стадионе «Ла Бомбонера» в Буэнос-Айресе. На 48-й минуте Леонардо Балерди отправил мяч в собственные ворота, а вскоре Максимилиано Араухо удвоил преимущество гостей. Хулиан Альварес сумел сократить отставание, однако спасти команду от поражения не удалось. Для аргентинцев этот проигрыш стал первым на домашнем поле с ноября 2023 года.