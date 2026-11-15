Главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан призвал футболистов не недооценивать Турцию перед заключительным матчем группового этапа Лиги наций. Французской команде необходимо набрать очки, чтобы гарантировать выход в четвертьфинал турнира. Об этом сообщает Euro-football.ru.

«Турция создаст нам трудности. Нам нужно быть осторожными. Мы должны прибавлять во всех компонентах игры, во всех аспектах, даже несмотря на то, что у нас ограниченное время, проводимое вместе, по сравнению с клубным футболом», — заявил Зидан на пресс-конференции.

Встреча состоится 15 ноября на стадионе «Матмют Атлантик» в Бордо. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени. Матч станет последним для обеих сборных на групповом этапе нынешнего розыгрыша Лиги наций