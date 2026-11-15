«Нужно быть осторожными»: Зидан предупредил французов перед решающим матчем с Турцией
Зидан предупредил сборную Франции о сложном матче с Турцией в Лиге наций
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Главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан призвал футболистов не недооценивать Турцию перед заключительным матчем группового этапа Лиги наций. Французской команде необходимо набрать очки, чтобы гарантировать выход в четвертьфинал турнира. Об этом сообщает Euro-football.ru.
«Турция создаст нам трудности. Нам нужно быть осторожными. Мы должны прибавлять во всех компонентах игры, во всех аспектах, даже несмотря на то, что у нас ограниченное время, проводимое вместе, по сравнению с клубным футболом», — заявил Зидан на пресс-конференции.
Встреча состоится 15 ноября на стадионе «Матмют Атлантик» в Бордо. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени. Матч станет последним для обеих сборных на групповом этапе нынешнего розыгрыша Лиги наций
Ранее Life.ru сообщал о победе сборной Франции над Турцией в первом матче под руководством Зидана. Встреча состоялась 25 сентября и завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч забил Килиан Мбаппе после передачи Майкла Олисе. Победа стала дебютной для Зидана на посту главного тренера национальной команды.