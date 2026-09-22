Норвежская бегунья Ида Робсам погибла после падения с высоты в горах

30-летняя норвежская бегунья Ида Амели Эйд Робсам погибла после падения с горного хребта Ромсдальсегген. Спортсменка сорвалась на несколько десятков метров недалеко от вершины во время тренировки в субботу, 19 сентября.

О происшествии полиции сообщил человек, который находился вместе с Робсам в горах. Спасатели эвакуировали спортсменку вертолётом, однако спасти её не удалось.

«В момент глубокой скорби из-за потери Иды мы хотели бы выразить тёплую благодарность беговому сообществу. Вся забота и поддержка в этой ужасной ситуации очень много для нас значат», — говорится в заявлении семьи, переданном NRK.

Робсам считалась одной из сильнейших норвежских спортсменок в горном и трейловом беге. На чемпионате мира по горному и трейловому бегу 2025 года в испанском Канфранке она заняла четвёртое место на дистанции Short Trail протяжённостью около 45 км, показав результат 5 часов 44 минуты 54 секунды.

Ещё несколько недель назад Робсам финишировала пятой среди женщин в престижном 60-километровом забеге OCC на UTMB Mont-Blanc. Летом она заняла второе место на Marathon du Mont-Blanc.

Спортсменка успешно выступала и на шоссе. В декабре 2025 года она пробежала марафон в Валенсии за 2 часа 29 минут 57 секунд. По данным World Athletics, Робсам родилась 15 сентября 1996 года — за четыре дня до трагедии ей исполнилось 30 лет.

К регулярным занятиям бегом спортсменка пришла сравнительно поздно — всего несколько лет назад. До этого она занималась горными лыжами и работала учителем математики и химии в Осло.