Европейские страны подходят к зиме с исторически низкими запасами газа в подземных хранилищах. О том, что отопительный сезон может оказаться непростым, заявил вице-премьер России Александр Новак в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

«Исторически сегодня самые низкие запасы в подземных газовых хранилищах, и как пройдут зиму европейцы — это будет отдельная история», — подчеркнул Новак.

По данным Gas Infrastructure Europe, на 30 октября подземные хранилища Евросоюза были заполнены примерно на 74,7%. Годом ранее показатель составлял 82,8%. Аналитики также фиксируют отставание от средних значений за последние пять лет.

О сложностях с подготовкой к зиме сообщают и европейские отраслевые организации. В частности, Gas Infrastructure Europe предупреждает, что при низком уровне запасов у стран ЕС будет меньше возможностей оперативно реагировать на похолодания и перебои с поставками.

Особенно заметная проблема сложилась в Германии. По данным Reuters, на 30 октября её газовые хранилища были заполнены примерно на 61,35%, что оказалось существенно ниже установленного ориентира в 80%.

Ситуация осложняется ростом стоимости топлива. Ранее Life.ru сообщал, что средняя цена газа в Европе по итогам октября достигла тысячи долларов за тысячу кубометров. За год газ подорожал в 2,6 раза, а к концу месяца биржевые котировки приблизились к отметке 1200 долларов.

При этом Москва не исключает возможности возобновления газового сотрудничества с европейскими странами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал два условия для возвращения к обсуждению поставок: заинтересованность покупателей и наличие свободных объёмов у российских экспортёров. Он напомнил, что часть топлива, ранее предназначавшегося для Европы, уже перенаправлена на другие рынки.