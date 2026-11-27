Россия и Турция обсудили возможность возобновления поставок зерна через Чёрное море. Обе страны заинтересованы в возвращении морских перевозок, однако для этого необходимо решить вопросы логистики и безопасности судоходства. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак журналистам на полях российско-турецкого бизнес-форума в Стамбуле.

«Обсуждали, безусловно. Турция заинтересована, мы так же. Обсуждали вопросы логистики, безопасности. Всё это на повестке дня», — сказал Новак, отвечая на вопрос о возвращении зерновых поставок.

Турция остаётся крупнейшим покупателем российского зерна. По словам Новака, за девять месяцев 2026 года взаимная торговля между странами выросла на 12%, а российский экспорт продукции агропромышленного комплекса — на 17%.

При этом вопрос безопасности судоходства в Чёрном море остаётся одним из главных препятствий для восстановления перевозок. 25 ноября замглавы МИД России Георгий Борисенко заявил, что Москва рассчитывает возобновить зерновой маршрут после прекращения атак украинской стороны на гражданские суда.

Ранее Россия неоднократно заявляла о невыполнении западными партнёрами обязательств по зерновой сделке. В частности, не были устранены препятствия для российского экспорта продовольствия и удобрений, включая ограничения на банковские расчёты, страхование перевозок и обслуживание судов в иностранных портах. Москва также указывала, что прежний механизм фактически работал в интересах западных стран, а не беднейших государств. Поэтому Россия исключает возвращение к прежнему формату соглашения.