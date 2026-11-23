Россия не намерена заключать новую зерновую сделку, которая, по мнению Москвы, фактически позволила бы обменивать украинское продовольствие на западные вооружения. Об этом заявила заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева на заседании Совета Безопасности организации.

«Мы не пойдём ни на какую новую зерновую сделку, на практике означающую не что иное, как схему: украинское продовольствие в обмен на западные вооружения», — подчеркнула дипломат.

Евстигнеева напомнила, что прежние договорённости, прекратившие действие 17 июля 2023 года, должны были обеспечить поставки зерна нуждающимся государствам. Однако, по оценке российской стороны, эта цель так и не была достигнута. Вместо помощи беднейшим странам значительная часть продовольствия, как утверждает дипломат, направлялась на западные рынки.

Отдельно представитель РФ обвинила государства НАТО в использовании зерновой инициативы для военных поставок Киеву. По её словам, под прикрытием гуманитарных договорённостей Украина получала вооружения от западных союзников.

Черноморская зерновая инициатива действовала с июля 2022 года при посредничестве Турции и ООН. Она предусматривала безопасный вывоз украинской сельхозпродукции из черноморских портов. Параллельно Россия и ООН подписали меморандум о содействии экспорту российского продовольствия и удобрений. Москва прекратила участие в инициативе, заявив о невыполнении условий, касавшихся её интересов.

Ранее Life.ru рассказывал о попытках Турции договориться с Россией, Украиной и европейскими странами о возобновлении зерновых перевозок через Чёрное море. 17 ноября глава турецкого МИД Хакан Фидан сообщил, что Анкара подготовила несколько предложений по обеспечению безопасности торговых судов. По его словам, переговоры ведутся с заинтересованными государствами.

Кроме того, 10 ноября Сергей Лавров обвинил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в неспособности обеспечить выполнение обязательств перед Россией. Глава МИД РФ заявил, что международная организация не добилась устранения препятствий для российского агроэкспорта, и раскритиковал подход западных стран к продовольственной безопасности.