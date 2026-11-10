Зерновая сделка, которая должна была учитывать интересы сразу нескольких сторон, в итоге превратилась в инструмент поддержки Украины. По крайней мере, такую оценку дал глава российского МИД Сергей Лавров, раскритиковавший роль генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в реализации договорённостей. По мнению министра, международная организация не смогла обеспечить выполнение обязательств, касавшихся российского экспорта.

Лавров напомнил, что черноморская инициатива предусматривала не только вывоз украинского продовольствия, но и создание условий для экспорта российских зерна и удобрений. Однако, как считает глава дипломатического ведомства, на практике полноценно работала лишь украинская часть соглашения. Гутерриш, которому отводилась координирующая роль, не сумел добиться выполнения второй части договорённостей.

«Тот оказался абсолютно не способен обеспечить выполнение части договорённостей, которая касалась интересов России, работал исключительно на киевский режим», — написал Лавров в статье для «Коммерсанта».

Министр также обратил внимание на то, что некоторые западные представители продолжают сводить обсуждение зерновой тематики исключительно к необходимости обеспечить вывоз украинской сельскохозяйственной продукции через Чёрное море. По его словам, подобный подход игнорирует первоначальную суть договорённостей и интересы российской стороны.

«Некоторые западные представители пытаются свести всю дискуссию к призывам, а то и требованиям обеспечить экспорт украинских зерновых через Чёрное море», — отметил глава МИД.

Ранее Сергей Лавров рассказал о начале практической реализации договорённостей России и США по экспорту российского дизельного топлива. По словам министра, соглашение о временном снятии ограничений уже повлияло на энергетический рынок и способствовало снижению цен. Москва также заявила о намерении продолжать работу над укреплением глобальной энергетической безопасности.