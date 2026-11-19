На пленарном заседании саммита АТЭС глава государства отметил, что российский экспорт вносит существенный вклад в обеспечение энергетической и продовольственной безопасности региона. По словам Путина, торговые партнёры могут рассчитывать на высокое качество российской продукции и соблюдение обязательств по её поставкам.

Путин заявил о росте ВВП России более чем на 10% за три года

Путин заявил о росте ВВП России более чем на 10% за три года

Ранее Владимир Путин заявил на пленарном заседании АТЭС, что Россия сохраняет лидирующие позиции в сфере мирного атома и готова расширять сотрудничество с экономиками АТЭС в этой области. Российский лидер подчеркнул, что Москва заинтересована в углублении взаимодействия с участниками объединения в наукоёмких отраслях. По его словам, Россия уже активно работает в регионе с рядом партнёров в сфере атомной энергетики.