Российский лидер Владимир Путин заявил, что за последние три года российская экономика прибавила более 10% в реальном выражении. Об этом президент сообщил на пленарном заседании саммита АТЭС.

«За три последних года ВВП России в реальном выражении вырос более чем на 10%», — сказал глава государства.

Ранее Life.ru писал, что Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании саммита АТЭС, проходящем в Центре международных обменов в зале «Шэньчжэнь». Согласно протоколу, глава российского государства выступит седьмым. По итогам встречи лидеры стран АТЭС намерены принять итоговую декларацию. В ней планируется закрепить достигнутые договорённости и определить дальнейшие направления совместной работы.