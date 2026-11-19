Си Цзиньпин призвал снизить торговые барьеры и расширить инвестиции в АТР
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Председатель КНР Си Цзиньпин призвал страны Азиатско-Тихоокеанского региона устранить препятствия для торговли и инвестиций. С таким предложением он выступил на пленарном заседании лидеров экономик АТЭС в китайском Шэньчжэне.
Китайский лидер отметил необходимость согласования действующих в регионе экономических и торговых соглашений. По его словам, это должно способствовать развитию взаимной торговли, инвестиционного сотрудничества и цифровизации.
«Следует приложить усилия для согласования различных экономических и торговых соглашений в регионе, содействия развитию торговли и инвестиций, а также цифровизации, и снижения барьеров для торговли и инвестиций», — заявил Си Цзиньпин.
Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества проходит в Шэньчжэне 18–19 ноября.
Ранее российский лидер Владимир Путин назвал Азию новым центром мировых инноваций. По словам президента, страны региона прошли путь от сборочных площадок западных компаний до лидеров в машиностроении, робототехнике, цифровых технологиях и сфере искусственного интеллекта.