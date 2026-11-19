Председатель КНР Си Цзиньпин призвал страны Азиатско-Тихоокеанского региона устранить препятствия для торговли и инвестиций. С таким предложением он выступил на пленарном заседании лидеров экономик АТЭС в китайском Шэньчжэне.

Китайский лидер отметил необходимость согласования действующих в регионе экономических и торговых соглашений. По его словам, это должно способствовать развитию взаимной торговли, инвестиционного сотрудничества и цифровизации.

«Следует приложить усилия для согласования различных экономических и торговых соглашений в регионе, содействия развитию торговли и инвестиций, а также цифровизации, и снижения барьеров для торговли и инвестиций», — заявил Си Цзиньпин.

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества проходит в Шэньчжэне 18–19 ноября.