В центре обсуждения участников саммита — развитие экономического сотрудничества в сферах инноваций, энергетики, продовольствия и транспортной логистики. По итогам встречи лидеры стран АТЭС намерены принять итоговую декларацию. В ней планируется закрепить достигнутые договорённости и определить дальнейшие направления совместной работы. Документ должен стать основой для расширения взаимодействия между экономиками региона.

Ранее агентство Bloomberg заявило, что появление российского лидера Владимира Путина рядом с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином на общей фотографии лидеров АТЭС стало символическим ответом на попытки Запада изолировать Россию. Совместные фотографии мировых лидеров сами по себе не имеют официального политического значения. Однако расположение участников нередко отражает международные отношения и расстановку сил.