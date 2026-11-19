Появление российского лидера Владимира Путина рядом с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином на общей фотографии лидеров АТЭС стало символическим ответом на попытки Запада изолировать Россию. Такую оценку дало агентство Bloomberg, обратившее внимание на центральное положение российского президента в первом ряду участников саммита в китайском Шэньчжэне.

Присутствие Путина рядом с лидерами США и Китая журналисты расценили как «мощный отпор попыткам Запада изолировать Россию на мировой арене».

В центре первого ряда расположились председатель КНР Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань. По обе стороны от них встали президенты США и России. Примечательно, что до нынешнего саммита Путин в последний раз участвовал в подобной фотосессии АТЭС в 2017 году во Вьетнаме.

Bloomberg отмечает, что совместные фотографии мировых лидеров сами по себе не имеют официального политического значения. Однако расположение участников нередко отражает международные отношения и расстановку сил. В частности, издание обратило внимание на премьер-министра Японии Санаэ Такаити, которая на этот раз оказалась в заднем ряду на фоне напряжённости между Токио и Пекином.

Ранее Life.ru рассказывал, что Путин и Си Цзиньпин провели в Шэньчжэне переговоры, продлившиеся более двух часов. Лидеры обсудили двусторонние отношения и международную повестку, сначала в расширенном составе делегаций, а затем за рабочим завтраком. На 19 ноября в 09:30 мск назначена первая трёхсторонняя встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина, посвящённая вопросам глобальной безопасности и стратегической стабильности.