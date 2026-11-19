Путин заявил о лидерстве России в сфере мирного атома
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Россия сохраняет лидирующие позиции в сфере мирного атома и готова расширять сотрудничество с экономиками АТЭС в этой области. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании форума.
Российский лидер подчеркнул, что Москва заинтересована в углублении взаимодействия с участниками объединения в наукоёмких отраслях. По его словам, Россия уже активно работает в регионе с рядом партнёров в сфере атомной энергетики.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости адаптировать экономическую политику стран Азиатско-Тихоокеанского региона к меняющимся условиям. По словам лидера КНР, участникам форума предстоит учитывать новую реальность, в которой возникают как дополнительные возможности для развития, так и новые вызовы.
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