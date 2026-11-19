Россия сохраняет лидирующие позиции в сфере мирного атома и готова расширять сотрудничество с экономиками АТЭС в этой области. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании форума.

Российский лидер подчеркнул, что Москва заинтересована в углублении взаимодействия с участниками объединения в наукоёмких отраслях. По его словам, Россия уже активно работает в регионе с рядом партнёров в сфере атомной энергетики.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости адаптировать экономическую политику стран Азиатско-Тихоокеанского региона к меняющимся условиям. По словам лидера КНР, участникам форума предстоит учитывать новую реальность, в которой возникают как дополнительные возможности для развития, так и новые вызовы.