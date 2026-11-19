Си Цзиньпин призвал экономики АТЭС пересмотреть подходы к новым вызовам
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Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости адаптировать экономическую политику стран Азиатско-Тихоокеанского региона к меняющимся условиям. Об этом он сказал на пленарном заседании лидеров АТЭС.
По словам лидера КНР, участникам форума предстоит учитывать новую реальность, в которой возникают как дополнительные возможности для развития, так и новые вызовы. Он подчеркнул, что прежние подходы должны меняться с учётом этих обстоятельств.
Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили наиболее острые вопросы международной и региональной повестки во время закрытых переговоров в китайском Шэньчжэне. Они состоялись 18 ноября на полях саммита АТЭС. Сначала стороны общались в расширенном составе делегаций, после чего продолжили встречу в узком кругу за рабочим завтраком. В общей сложности разговор продолжался более двух часов.