Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости адаптировать экономическую политику стран Азиатско-Тихоокеанского региона к меняющимся условиям. Об этом он сказал на пленарном заседании лидеров АТЭС.

По словам лидера КНР, участникам форума предстоит учитывать новую реальность, в которой возникают как дополнительные возможности для развития, так и новые вызовы. Он подчеркнул, что прежние подходы должны меняться с учётом этих обстоятельств.