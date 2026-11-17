Турция обсуждает с Россией, Украиной и европейскими странами возобновление экспорта зерна через Чёрное море и обеспечение безопасности торговых судов. Анкара уже подготовила несколько предложений для возможного соглашения, сообщил глава турецкого МИД Хакан Фидан агентству Anadolu.

«Мы работаем над тем, как вновь обеспечить поставки зерна на мировые рынки, как обеспечить безопасность судоходства в Чёрном море и доставить необходимую пшеницу бедным странам мира. У нас есть определённые предложения, часть которых мы сегодня доработали», — рассказал министр.

По словам Фидана, турецкая сторона провела консультации с представителями Украины, Болгарии и Румынии, которых напрямую затрагивает ситуация в Чёрном море. Ранее Анкара обсуждала эти вопросы и с Москвой. Теперь участники переговоров пытаются найти формулу, которая позволила бы восстановить морские поставки продовольствия.

Главным препятствием остаются разногласия между Россией и Украиной. Как утверждает глава турецкой дипломатии, Москва не заинтересована во временном соглашении по Чёрному морю без заключения полноценного мирного договора.

При этом Фидан считает, что возможности для дальнейшего диалога сохраняются. Турция прорабатывает варианты договорённостей с учётом позиций сторон.

«У нас есть определённые идеи о том, как создать базу, на которой стороны могли бы достичь договорённости в условиях такой ситуации. Но пока рано делиться ими с общественностью. Мы обсуждаем их с заинтересованными сторонами», — пояснил министр.