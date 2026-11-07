Массовый сбор мандаринов в Абхазии начнётся 10–15 ноября, после чего поставки цитрусовых в российские магазины будут постепенно увеличиваться. Основной предновогодний сезон стартует ближе к концу месяца, сообщает URA.RU.

Первые партии мандаринов появляются на прилавках ещё в октябре, однако к началу ноября ассортимент остаётся ограниченным. Некоторые плоды собирают до полного созревания, поэтому их вкус может оказаться более кислым, чем ожидают покупатели. В Роскачестве рекомендуют присматриваться к цитрусовым в середине сезона.

К 20 ноября выбор свежих и спелых фруктов должен стать заметно шире. Именно на декабрь традиционно приходится основной поток мандаринов, которые россияне покупают к новогоднему столу.

Помимо Абхазии, цитрусовые поставляют в Россию из Турции, Китая, Южно-Африканской Республики, Египта и Пакистана. Небольшие объёмы выращивают и внутри страны — в Дагестане и Краснодарском крае.

Сроки появления фруктов зависят от сорта. Например, небольшие сладкие китайские мандарины Шива-Микан начинают завозить в середине ноября, а Шатанг Джу поступают в продажу во второй половине декабря. Абхазский сорт Уншиу, хорошо знакомый россиянам ещё с советских времён, отличается характерным кисло-сладким вкусом.

В январе ассортимент пополняется турецкими мандаринами сорта Муркотт. Их можно узнать по приплюснутой форме, тёмно-оранжевой глянцевой кожуре и выраженному сладкому вкусу.

Таким образом, сезон мандаринов не заканчивается с новогодними праздниками. Благодаря поставкам из разных стран свежие цитрусовые остаются доступны на протяжении всей зимы.