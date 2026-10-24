Экспорт мандаринов из Китая в Россию вырос в 6,1 раза

Стоимость поставок мандаринов и их гибридов из Китая в Россию в сентябре достигла $4,7 млн — максимума с апреля. Это в 6,1 раза больше августовского показателя, сообщает РИА «Новости», изучившее данные китайской таможни.

По сравнению с сентябрём прошлого года рост оказался скромнее — 8%. Речь идёт о стоимости экспорта, а не о количестве ввезённых фруктов. За январь — сентябрь китайские компании поставили в Россию мандаринов и их гибридов более чем на $57 млн, на 34% больше, чем годом ранее.

Сентябрьский рост затронул и другие цитрусовые. Поставки лимонов достигли $1,4 млн — максимума с июня. За месяц их стоимость увеличилась в 2,3 раза, за год — в 2,8 раза. Апельсинов ввезли на $230,8 тыс.: в 3,6 раза больше, чем в августе, и на 22% больше, чем прошлой осенью.

У грейпфрутов и помело динамика разошлась: по сравнению с августом поставки выросли в 2,2 раза, до $3,1 млн, но относительно сентября прошлого года сократились на 19%. При этом за девять месяцев все перечисленные категории показали рост в денежном выражении. Экспорт грейпфрутов и помело составил $17,8 млн, прибавив 31%, лимонов — $17,6 млн с ростом на 7%, апельсинов — $10,1 млн, на 14% больше прошлогоднего результата.

Ранее сообщалось, что Россия в сентябре закупила у Грузии рекордные 948,4 тонны инжира на 1,3 миллиона долларов. Такого объёма поставок за один месяц ещё не фиксировали за всю историю наблюдений.