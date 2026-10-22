Зелёный — не значит кислый, оранжевый – не значит спелый: Лайфхаки по выбору мандаринов от Роскачества

При выборе сладких мандаринов стоит ориентироваться на сорт, а не на яркость кожуры. Среди наиболее сладких — муркотт, уншиу и клементины. Об этом Life.ru рассказали в пресс-службе Роскачества.

Однако первые осенние партии могут оказаться кислее ожидаемого: в октябре — начале ноября в продажу иногда поступают плоды, собранные недозревшими. Любителям выраженного сладкого вкуса специалисты советуют покупать мандарины в середине сезона — зимой.

«В остальном в поиске сладких мандаринов, так же как и в выборе мандаринов без косточек, придётся перепробовать несколько видов и запомнить самый понравившийся», — пояснили в Роскачестве.

Распространённое правило «зелёный — кислый, оранжевый — сладкий» не работает. У некоторых сортов мякоть уже спелая и сладкая, хотя кожура ещё сохраняет зеленоватый оттенок.

Товарный цвет плодам могут придавать с помощью дегрининга — обработки, ускоряющей исчезновение зелёной окраски кожуры. Поэтому привлекательный внешний вид сам по себе не гарантирует желаемого вкуса.

Ассортимент осенью постепенно меняется: в начале октября покупателям предлагают турецкие и другие импортные мандарины, а абхазские появляются ближе к декабрю.

Для хранения в Роскачестве рекомендовали температуру от +6 до +10 градусов. Слишком сильное охлаждение, по словам специалистов, может повредить плоды и ухудшить вкус. Если подходящей зоны в холодильнике нет, мандарины советуют держать в прохладном месте дома, покупать небольшими порциями и не рассчитывать на длительное хранение.

Ранее Life.ru рассказывал об исследовании Роскачества, в котором муркотт оказался самым сладким среди проверенных мандаринов. При этом наиболее сочными в той проверке признали плоды из Абхазии: сладость и количество сока не обязательно совпадают.