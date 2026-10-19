Инжир пошёл на рекорд: Грузия резко увеличила поставки фрукта в Россию

Россия в сентябре закупила у Грузии рекордные 948,4 тонны инжира на 1,3 миллиона долларов. Такого объёма поставок за один месяц ещё не фиксировали за всю историю наблюдений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национальной службы статистики Грузии.

По сравнению с сентябрём прошлого года экспорт свежих и сушёных плодов в Россию увеличился в 1,7 раза. Новый показатель также превысил предыдущий максимум, установленный в августе 2025 года, когда грузинские поставщики отправили российским покупателям 916,6 тонны инжира.

Активный экспорт начался в июле, с наступлением сезона созревания плодов. За три месяца, с июля по сентябрь, Грузия продала России в общей сложности около 1,8 тысячи тонн инжира стоимостью 2,4 миллиона долларов.

При этом российский рынок оказался главным направлением поставок. Другие страны закупили значительно меньшие объёмы грузинского инжира.

Так, Казахстан и Киргизия импортировали по 18 тонн, а Армения приобрела всего 2,5 тонны. Таким образом, на Россию пришлось почти 98% поставок инжира в эти четыре страны за рассматриваемый период.

Рекордные сентябрьские показатели свидетельствуют о заметном увеличении экспорта грузинского инжира на российский рынок. При этом статистика не уточняет, какая часть поставленных плодов была свежей, а какая — сушёной.