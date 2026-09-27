Россия стала главным поставщиком чая для Грузии

Грузия в августе установила рекорд по объёму импорта чая из России. За месяц страна закупила у российской стороны 30,2 тонны продукции, следует из данных Национальной службы статистики Грузии, которые изучил ТАСС.

Стоимость поставок составила 261,2 тысячи долларов. По сравнению с августом прошлого года импорт российского чая вырос в 2,3 раза.

Всего за восемь месяцев 2026 года Грузия приобрела у России 242,1 тонны чая на сумму 1,8 миллиона долларов. Помимо российской продукции страна также импортировала чай из Азербайджана, Кении, Турции и Ирана.

В августе общий объём импорта чая в Грузию составил 113,1 тонны. Крупнейшими поставщиками после России стали Азербайджан с объёмом 26,4 тонны и Кения с 20,5 тонны.

Одновременно Грузия наращивает экспорт собственного чая. В августе поставки грузинской продукции в Россию составили 21,8 тонны, что в 8,7 раза больше показателя годом ранее.

Всего за месяц Грузия отправила на зарубежные рынки 82,8 тонны чая. Среди основных направлений экспорта оказались Турция и Казахстан.

Ранее Life.ru писал, что в июле объём поставок российского мороженого в Соединённые Штаты достиг $107,9 тыс., что стало рекордом с весны 2022 года. Тогда Россия отправила в США мороженого на $1,5 млн. Уже в мае того же года экспорт резко снизился и составил $74 тыс.