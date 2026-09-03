Новости СВО 3 сентября: Освобождены Святогорск и Казачья Лопань, инженеры ВСУ разбиты на Сумщине, переговоры Путина и Эрдогана по Украине Оглавление Харьковская область 3 сентября: освобождена Казачья Лопань ДНР 3 сентября: Святогорск под контролем РФ Сумская область 3 сентября: переброска инженеров ВСУ Карта СВО на 3 августа 2026 года Лицензия на Patriot для Киева: Рубио объяснил, почему она не поможет Путин и Эрдоган: переговоры по Украине ВС РФ развивают наступление в Харьковской области и ДНР, кадровый голод у ВСУ в Сумской области, США так и не дали Украине лицензию на Patriot, Турция готова приложить усилия для мирного урегулирования — дайджест на 3 сентября 2026 года. 9259 9259 Армия России продвинулась у Белгородской области. Обложка © РИА Новости / Евгений Биятов

Харьковская область 3 сентября: освобождена Казачья Лопань

Группировка «Север» овладела посёлком Казачья Лопань. За населённый пункт, находящийся вблизи Белгородской области, сражались бойцы 11-й ОТБр, 245-го МСП, батальон «Ваха» спецназа «Ахмат» и батальон «Запад-Ахмат». Им удалось сломить сопротивление 58-й бригады и 475-го полка ВСУ.

— Освобождение Казачьей Лопани позволяет взять под контроль трассу Т2117 на Харьков. Из крупных населённых пунктов на пути к административному центру Харьковской области находятся Слатино и Дергачи, — отметили в ГрВ «Север».

Военный корреспондент Евгений Поддубный напомнил, что из этого посёлка украинские войска наносили удары из РСЗО по Белгороду.

— Из Казачьей Лопани противник несколько лет терроризировал наше Белгородское приграничье. Из РСЗО «Вампир» бил на предельную дальность и по самому Белгороду, — пишет Поддубный.

Ещё на одном участке в Харьковской области ВС РФ уничтожают ВСУ в Волчанском котле. По данным «Севера», киевское командование в срочном порядке перебрасывает на этот участок операторов БПЛА, в задачи которых входит деблокада окружённых.

ДНР 3 сентября: Святогорск под контролем РФ

Министерство обороны Российской Федерации подтвердило освобождение Святогорска. В городе продолжается зачистка. Украинские военные прячутся в подвалах. Отсюда остаётся около 15 километров до северных окраин Славянска. К тому же, вблизи населённого пункта пролегает трасса М-03, связывающая Харьков, Изюм и Славянск. Военкор Евгений Поддубный показал работу операторов БПЛА у Славянско-Краматорской агломерации.

— В ходе воздушной разведки в пригороде Славянска на автотрассе были обнаружены три вражеских пикапа. Машины были оборудованы средствами радиоэлектронной борьбы и защищены противодроновой сеткой. Впрочем, ни одну из машин это не уберегло, — рассказал военный корреспондент.

Операторы БПЛА ВС РФ уничтожили автомобили ВСУ под Славянском. Видео © Telegram / epoddubny

Сумская область 3 сентября: переброска инженеров ВСУ

Продолжаются бои на границе Курской области. ВС РФ наносят удары по населённым пунктам, находящимся на Сумщине. Атакованы Глухов, Великая Писаревка, Степок, Грузское, Вакаловщина, Слоут, Новая Слобода, Вольная Слобода, Барановка и Ивановка.

— Командование ВСУ под предлогом проведения раскопок останков участников гражданской войны перебросило в Сумскую область в полном составе 250-й центр инженерной поддержки. После чего часть личного состава обманом была отправлена на удержание позиций и в штурмовые группы, — сообщили в группировке «Север».

Суточные потери украинских подразделений в Сумской области превысили 140 человек, уничтожены американский М113, миномёты, автомобили, БПЛА и НРТК.

Карта СВО на 3 августа 2026 года

ВС РФ освободили Казачью Лопань. Фото © Telegram / divgen

Лицензия на Patriot для Киева: Рубио объяснил, почему она не поможет

Госсекретарь США Марко Рубио дал понять, что у Украины ещё нет лицензии на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. Передача технологий пока только обсуждается, к тому же сразу боеприпасы у Киева не появятся.

— Это обсуждается прямо сейчас. Но, как я уже говорил, это не является немедленным решением. Наращивание производства, даже при наличии лицензии, требует нескольких лет на строительство таких заводов, — заявил Рубио.

Путин и Эрдоган: переговоры по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в ходе переговоров с Владимиром Путиным обсуждали мирное урегулирование на Украине.

— Турция занимается мирным урегулированием конфликтов в регионе. И мы, и господин Путин ожидаем, что война между Россией и Украиной закончится мирным путем как можно скорее. Мы хотим, чтобы мирный процесс между Россией и Украиной начался как можно скорее, и чтобы воцарился мир, — сказал Эрдоган.

Примечательно, что 1 сентября президент России заявил, что Москва положительно оценивает, если кто-то внесёт вклад в переговоры с Киевом.

— Если кто-то в состоянии внести какой-то позитив в этот переговорный процесс, который в известной степени заморожен на сегодняшний день, как мы понимаем, то в целом мы не против, — отметил Путин.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что Эрдоган готов предложить свои услуги в качестве посредника между Москвой и Киевом.

Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке за 2 сентября.

Авторы Даниил Черных