Новый арктический хаб: Путин рассказал о будущем порта «Бухта Север»

Порт «Бухта Север» после полного ввода в эксплуатацию станет крупнейшим северным нефтяным портом в мире. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время церемонии запуска проекта «Восток Ойл» в режиме видеоконференции.

Глава государства отметил вклад специалистов, которые участвовали в строительстве нефтепровода, первой очереди терминала и других объектов проекта. Путин поблагодарил работников за реализацию масштабной инфраструктурной программы.

«Таким образом, «Бухта Север» в будущем станет самым крупным северным нефтяным портом в мире», — сказал президент.

Терминал расположен на Таймыре и является частью проекта «Восток Ойл», который предусматривает освоение нефтяных месторождений в Красноярском крае и создание новой транспортной инфраструктуры для вывоза сырья по Северному морскому пути.

Накануне Владимир Путин сообщил о запуске магистрального нефтепровода проекта «Восток Ойл», по которому первая нефть поступила к новому терминалу порта «Бухта Север» в Красноярском крае. Президент пояснил, что мощность первой очереди морского терминала составит 30 млн тонн нефти в год.