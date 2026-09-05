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Опубликовано 5 сентября, 16:06

Новый арктический хаб: Путин рассказал о будущем порта «Бухта Север»

Путин назвал «Бухту Север» крупнейшим северным нефтяным портом мира

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Порт «Бухта Север» после полного ввода в эксплуатацию станет крупнейшим северным нефтяным портом в мире. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время церемонии запуска проекта «Восток Ойл» в режиме видеоконференции.

Глава государства отметил вклад специалистов, которые участвовали в строительстве нефтепровода, первой очереди терминала и других объектов проекта. Путин поблагодарил работников за реализацию масштабной инфраструктурной программы.

«Таким образом, «Бухта Север» в будущем станет самым крупным северным нефтяным портом в мире», — сказал президент.

Терминал расположен на Таймыре и является частью проекта «Восток Ойл», который предусматривает освоение нефтяных месторождений в Красноярском крае и создание новой транспортной инфраструктуры для вывоза сырья по Северному морскому пути.

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Накануне Владимир Путин сообщил о запуске магистрального нефтепровода проекта «Восток Ойл», по которому первая нефть поступила к новому терминалу порта «Бухта Север» в Красноярском крае. Президент пояснил, что мощность первой очереди морского терминала составит 30 млн тонн нефти в год.

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Юрий Лысенко
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