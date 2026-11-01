В Домодедовскую центральную больницу Подмосковья госпитализировали 38-летнего мужчину с подтверждённой оспой обезьян. Его состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Об этом сообщили в Telegram-канале медицинского учреждения.

По данным больницы, это уже третья госпитализация пациента с таким заболеванием за последний месяц. За последние два года медики зарегистрировали восемь подобных случаев.

Новый пациент проходит лечение в инфекционном отделении. Подробности о том, где и при каких обстоятельствах мужчина мог заразиться, в больнице не раскрыли.